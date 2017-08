TRANSFERS overzicht eerste klasse zomer 2017

De transfermolen voor het seizoen 2017/2018 draait op volle kracht. Het regent transfers bij de zestien clubs in de Jupiler Pro League. Voetbalbelgie.be zet alle transfers en opties op een rij, met meerdere updates per dag.



RSC ANDERLECHT

IN: Sylvère Ganvoula (Westerlo) - Sven Kums (Watford/Udinese 6 M€) - Pieter Gerkens (STVV 1,2 M€) - Matz Sels (Newcastle) - Henry Onyekuru (Eupen/Everton) - Boy de Jong (Telstar) - Robert Beric (St-Etienne) OPTIES: Soualiho Meité (AS Monaco) - Josue Sa (V. Guimaraes)



OUT: Youri Tielemans (AS Monaco 23 M€) - Frank Acheampong (Tianjin Teda) - Ruben Martinez (Deportivo La Coruna) - Orel Mangala (VfB Stuttgart 2 M€) - Stephane Badji (Kayerispor) - Leya Iseka (Zulte Waregem) - Sebastien De Maio (Bologna) - Michael Heylen (Zulte Waregem) - Andy Kawaya (KV Mechelen) - Hassan Trezeguet (Kasimpas) - Dodi Lukebakio (Sporting Charleroi) - Liam Bossin (Nottingham) - Rafael Galhardo (Cruzeiro) - Nathan De Medina (Moeskroen) - Hervé Matthys (FC Eindhoven) -

Idrissa Doumbia (Zulte Waregem) - Wout Faes (Excelsior) - Jorn Vancamp (Roda JC) - Fabrice N'Sakala (Alanyaspor) - Bram Nuytinck (Udinese 3 M€) - Nathan Kabasele (Gaziantepspor 0.1M€) - Davy Roef (Waasland-Beveren) - Mile Svilar (Benfica 3 M€) - Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren) - Silvère Ganvoula (Waasland-Beveren) - Diego Capel (N.n.b.)

OPTIES: Lukasz Teodorczyk (Fenerbahçe) - Emanuel Sowah - Leander Dendoncker (Atletico Madrid, Everton, AS Monaco) - Hamdi Harbaoui (Lokeren)



R ANTWERP FC



IN: Laszlo Bölöni (Vrij/T1) - Zotsara Randriambololona (Virton) - Anil Jaadi (KV Mechelen) - Dylan Batubinsika (PSG) - Moustapha Bayal Sall (Al Arabi SC) - Sinan Bolat (FC Porto) - Ivo Rodrigues (FC Porto) - Matheus Borges Domingues (Londrina) - Dino Arslanagic (Moeskroen) - Obbi Oulare (Watford/Willem II) - Luka Stojanovic (Apollon Limassol) - Nader Ghandri (Club Africain) - Jelle Van Damme (LA Galaxy) - Joaquin Ardaiz (Danubio) - Kafoumba Touré (Ouagadougou)

OPTIES: Dion Cools (Club Brugge)

OUT: Michaël Lallemand (Kortrijk, terug) - Michael Jaeken (Westerlo) - Stephen Buyl (Cercle Brugge) - Joren Dom (Beerschot Wilrijk) - Nico Binst (Lierse) - Nicaise Kudimbana (Union) - Dimitri Daeseleire (OHL) OPTIES: Maxime Biset (Lierse, Beerschot Wilrijk) - Steve Colpaert - Björn Vleminckx - Tuur Dierckx (Waasland-Beveren) - William Owusu



SPORTING CHARLEROI

IN: Kaveh Rezaei (Esteghlal FC) - Dodi Lukebakio (RSC Anderlecht) - Marco Ilaimaharitra (Sochaux)

OUT: Roman Ferber (Union, via Moeskroen) - Hamdi Harbaoui (Anderlecht, terug) - Damien Marcq (AA Gent 2.5 M€) - Clément Libertiaux (Excel Moeskroen) - Djamel Bakar (Tours) - Clinton Mata (Genk)



CLUB BRUGGE

IN: German Mera (Deportivo Cali) - Elton Alcolatse (Westerlo) - Erhan Masovic (Cuckarici) - Carlos Strandberg (Westerlo) - Emmanuel Bonaventure Dennis (Zorya Luhansk) - Ivan Leko (STVV/T1) - Guillaume Hubert (Standard 350.000€) - Brandon Mechele (STVV, terug) - Rudy Cossey (Vrij/T2) - Marvelous Nakamba (Vitesse 3 M€) - Jordi Vanlerberghe (KV Mechelen 2 M€) - Jérémy Perbet (AA Gent 1 M€) - Riley McGree (Adelaide United) - Saula Decarli (Braunschweig) - Jordy Clasie (Southampton)

OPTIES: Luis Fernando Sinisterra (Once Caldas) - Elias Cobbaut (KV Mechelen)



Tomas Pina (Deportivo Alaves) - José Izquierdo (Brighton 18 M€) - Laurent Lemoine (KSV Roeselare) - Dylan Seys (RKC Waalwijk) - Ricardo van Rhijn (AZ) - - Dorin Rotariu (Moeskroen) - Jérémy Perbet (KV Kortrijk)

OPTIES: Björn Engels (Olympiakos) - Ludovic Butelle (KV Oostende) - Anthony Limbombe (Toulouse, Feyenoord) - Dylan Seys - Dion Cools (Antwerp)





KAS EUPEN



IN: Souleymane Aw (Aspire Academy) - Abdul Manaf Nurudeen (Aspire) - Carlos Martinez Castro (Aspire Academy) - Nicolas Verdier (KV Mechelen) - Abdulkarim Hassan (Al Sadd) - Jordan Lotiès (Dijon) - Nils Schouterden (KV Mechelen) - Moussa Diallo (Kelmis) - Akrim Afif (Villareal) - Assim Omer Madibo (Lekhwiya) - Hamza Sanhaji (Al Sadd) - Mbaye Leye (Zulte Waregem) OPTIES: José Naranjo (RC Genk)

OUT: Mamadou Sylla (AA Gent 3,85 M€) - Jean-Luc Dompé (Standard, terug) - Nicolas Timmermans (RWDM) - Fahad Al Abdulrahman (Al Sadd) - Henry Onyekuru (Everton 8 M€) - Jeffren Suarez (Grashopper Zürich)

OPTIES: Anthony Bassey



RACING GENK

IN: Joakim Maehle (Aalborg) - Manuel Benson (Lierse 1.4 M€) - Danny Vukovic (Sydney 0.7 M€) - Marcus Ingvartson (Nordsjaeland 5 M€) - Joseph Aidoo (Hammarby) - Clinton Mata (Charleroi)

OPTIES:

OUT: Marco Bizot (AZ) - Mathew Ryan (Valencia, terug) - Sandy Walsh (Zulte Waregem) - Bennard Kumordzi (KV Kortrijk) - Jean-Paul Boëtius (Basel, terug) - Timothy Castagne (A. Bergamo 6 M€) - Tino-Sven Susic (Maccabi Tel Aviv) - Christophe Janssens (MVV)

OPTIES: Holly Tshimanga - Yoni Buyens - Laszlo Köteles - José Naranjo (Eupen, Kortrijk)





KAA GENT

IN: Ricardo Avila (FC Chorrilo) - Mamadou Sylla (Eupen 3.85 M€) - Nikolas Raskin (Anderlecht) - Aboubakary Koita (ASV Geel) - Franko Andrijasevic (NK Rijeka 4 M€) - Lior Inbrum (FC Ashdod) - Damien Marcq (Charleroi 2.5 M€) - Deiver Machado (Millionaros) - Dylan Bronn (Niort 1M€) - Roman Yaremchuk (Dynamo Kiev) - Noë Dusenne (Crotone)

OUT: Ofir Davidzada (Maccabi Tel-Aviv) - Peter Olayinka (Zulte Waregem) - Gustav Wikheim (Midtjylland) - Emir Kujovic (Contract ontbonden) - Brian Vandenbussche (Cercle Brugge) - Ibrahim Rabiu (Slovan Bratislava) - Hatem Elhamed (Ashdod) - Jérémy Perbet (Club Brugge 1 M€) - Rob Schoofs (KV Mechelen) - William Troost-Ekong (Bursaspor) - Rami Gershon (Maccabi Haifa) - Jacob Rinne (Aalborg) - Kalifa Coulibaly (Nantes)





KV KORTRIJK

IN: Yanis Anastasiou (Roda JC/T1) - Bennard Kumordzi (RC Genk) - Bryan Verboom (Zulte Waregem) - Christophe Lepoint (Zulte Waregem) - Sebastien Bruzzese (Club Brugge) - Abdul Ajagun (Roda JC) - Pylyp Budkivsky (Shaktar Donetsk) - Yevhen Makarenko (Dinamo Kiev/vrij) - Larry Azouni (Nîmes) - Gary Kagelmacher (Maccabi Haifa) - Youcef Attal (Paradou AC) - Jérémy Perbet (Club Brugge)

OUT: Lars Veldwijk (Aalesund FK) - Karim Belhocine (T1) - Joãozinho (Tondela) - Andriy Totovytsky (Shakhtar, terug) - Idriss Saadi (Cardiff City, terug) - Dimitris Goutas (Olympiakos, terug) - Gertjan De Mets (Zulte Waregem) - Xavier Mercier (Cercle Brugge) - Tomislav Kis (Soligorsk) - Thanasis Papazoglou - Michael Lallemand (Deinze)

OPTIES: Sidy Sarr - Tomislav Barbaric - Lennert De Smul





SPORTING LOKEREN OV

IN: Jan Pablo Torres (Georgia Utd) - Samy Kehli (Roeselare) - Luciano Slagveer (Heerenveen) - Robin Söder (Esbjerg) - Stefano Marzo (Heerenveen) - Tracy Mpati (Union St-Gilloise) - Peter Maes (T1/vrij) - Erwin Lemmens (KT/vrij) - Jakov Filipovic (Inter Zapresic) OPTES: Hamdi Harbaoui (Anderlecht)

OUT: Georgios Galitsios (Einde contract) - Copa Boubacar (N.n.b.) - Ayanda Patosi (Cape Town) - Nikola Jambor (NK Osijek) - Bolbat (Mariupol) - Runar Kristinsson (T1/ontslagen) - Branislav Ninaj (Osmanlispor)

OPTIES: Eugene Ansah - Lewis Mbah Enoh - Dieter Creemers



KV MECHELEN

IN: Fayçal Rherras (Hearts) - Nicklas Pedersen (Oostende) - Andy Kawaya (Anderlecht) - Hassane Bande (Burkina Faso) - Rob Schoofs (AA Gent 0.8 M€) - Stefan Drazic (Vozdrovac) - Silvère Ganvoula (Anderlecht)

OPTIES: Facinet Soumah (Guinea)

OUT: Xavier Chen (Einde contract) - Jordy Peffer (Westerlo) - Osaguona (Westerlo) - Keres Masangu (AS Roma 180.000€) - Jordi Vanlerberghe (Club Brugge 2 M€) - Nicolas Verdier (Eupen) - Reda Jaadi (Antwerp) - Nils Schouterden (Eupen) - Jef Callebaut (Paphos) - Aleksandar Bjelica (KV Oostende) -

OPTIES: Laurens Paulussen - Elias Cobbaut (Club Brugge) - Mats Rits (KV Oostende)





EXCEL MOESKROEN





IN: Yannis Mbombo (Orebro SK) - Clément Libertiaux (Sporting Charleroi) - Jean Butez (Lille) - Jonathan Bolingi (Standard) - Bruno Godeau (KV Oostende) - - Logan Bailly (Celtic) - Mohamed Aidara (Werder Bremen II) - Frank Boya (1860 München) - Artur Jorge (Braga) - Sébastien Locigno (KV Oostende) - Taiwo Awoniyi (Liverpool) - Teddy Mézague (Leyton Orient) - Nathan De Medina (Anderlecht) - Christophe Diedhiou (GFC Ajaccio) - Antun Palic (Dinamo Boekarest) - Dorin Rotariu (Club Brugge)

OUT: Roman Ferber (Union) - Theo Defourny (Tubeke) - Karim Essikal (Zulte Waregem) - Logan Ndembe (Oostende) - Thibault Peyre (Union) - Trezeguet Hassan (Anderlecht/Kasimpasa) - Mickaël Tirpan (Eupen) - Dino Arslanagic (Antwerp) - Stefan Simic (AC Milan) - Aristide Diédhiou (AA Gent) - Nikola Gulan (N.n.b.) - Nathan Kabasele (Anderlecht) - Matej Delac (Chelsea) - Farouk Miyra (Standard) - Luka Stojanovic (Apollon Nicosia) - Maksym Bah (Westhoek) - Corentin Kocur (Esch) - Cristian Manea (Cluj) - David Hubert (Oud-Heverlee Leuven)





KV OOSTENDE



IN: Nicolas Lombaerts (Zenit St-Petersburg 1.5 M€) - Nicolas Rajsel (Union St-Gilloise) - Ibrahima Bah (Standard) - Logan Ndembe (Moeskroen) - Rocky Bushiri (beloften) - Richairo Zivkovic (NAC/Ajax) - Emmanuel Banda (Esmoriz) - Ramin Rezaeian (Persepolis) - Zinho Gano (Waasland-Beveren 2 M€) - Aleksandar Bjelica (KV Mechelen)

OPTIES: Mats Rits (KV Mechelen)

OUT: Didier Ovono (FC Paris) - Nicklas Pedersen (KV Mechelen) - Yannick Loemba (Kayserispor) - Fabien Antunes (STVV) - Jean Chopin (Pétange) - Landry Dimata (Wolfsburg 11,5 M€) - Nicklas Pedersen (KV Mechelen) - Adam Marusic (Lazio Roma 5 M€) - Bruno Godeau (Moeskroen) - Sebastien Locigno (Moeskroen) - Yassine El Ghanassy (Nantes 1M€) - Gohi Bi Cyriac (Sivasspor)

OPTIES: Sébastien Siani (Toulouse) - Knowledge Musona - Silvio Proto (Olympiakos) - Nicolas Lombaerts





STANDARD



IN: Ricardo Sa Pinto (Atromoitos/T1) - Sébastien Pocognoli (WBA/Brighton) - Paul-José Mpoku (Chievo Verona 1.6 M€) - Guillermo Ochoa (Malaga) - Henry Uche Agbo (Granada 2.5 M€)

OPTIES: Joyce Mutambala (Vita)

OUT: Jonathan Bolingi (Mazembe) - Nabil Cherkaoui (Le Havre) - Ibrahima Bah (Oostende) - Jean-Luc Dompé (Amiens) - Guillaume Hubert (Club Brugge) - Ryan Mmaee (MVV) - Jonathan Bolingi (Moeskroen) - Ibrahima Cissé (Fulham 1.7 M€) - Milos Kosanovic (Olympiakos) - Darwin Andrade (Deportivo Cali) - Birama Touré (Auxerre 0.5 M€) - Mohamed Yattara Auxerre) - Benjamin Tetteh (Bohemians Praag) - Martin Milec (Maribor) - Okita (MVV) - Jonathan Legear (STVV) - Ryan Mmaee (Waasland-Beveren) OPTIES: Ishak Belfodil (Celta de Vigo, Trabzonspor, Fulham) - Corentin Fiore - Renaud Emond - Benito Raman (Fortuna Düsseldorf) - Konstantinos Laifis (Anderlecht/AA Gent) - Milos Kosanovic





STVV

IN: Maarten Schevenels (RC Genk) - Fabien Antunes (Oostende) - Bartolomé Marquez (Vrij/T1) - Chris O'Loughlin (Vrij/T2) - Stelios Kitsiou (PAOK Saloniki) - Charis Charisis (PAOK Saloniki) - Jordan Botaka (Leeds/Charlton) - Babacar Gueye (Hannover 96) - Jorge Teixeira (Charlton) - Joris Mallet (AS Monaco) - Kenny Steppe (Zulte Waregem) - Samuel Asamoah (AS Eupen) - Sergio Ayala (Valencia CF Mestalla) - Dimitri Goutas (Olympiakos) - Jonas De Roeck (T1/Berchem Sport) - Jonathan Legear (Standard)

OUT: Pieter Gerkens (Anderlecht 1,25 M€) - Ivan leko (Club Brugge/T1) - Brandon Mechele (Club Brugge) - Sébastien Bruzzese (Club Brugge) - Mamadou Bagyoko (N.n.b.) - Nick Proschwitz (Einde contract) - Fabien Tchenkoua (Contract ontbonden) - Yarno Vanwelkenhuysen (Einde contract) - Pierrick Valdivia (N.n.b.) - Boli Bolingoli (Club Brugge) - Cristian Cuevas (Chelsea, terug) - Stef Peeters (Caen 1,35 M€) - Iebe Swers (Lommel SK) - Jorge Pulido (Huesca) - Cristian Ceballos (Charlton, terug) - Ruben Fernandes (Portimonense) - Djakonam Djené (Getafe 2.5 M€) - Bartolomé Marquez (T1/ontslagen) - Steve Ryckaert (Tubeke)





WAASLAND-BEVEREN

IN: Joachim Van Damme (Vrij) - Philippe Clement (Club Brugge/T1) - Ryota Morioka (Slask Wroclaw) - Jur Schryvers (Club Brugge) - Dirk Geeraerd (Vrij/T2) - Victorien Angban (Chelsea/Granada) - Davy Roef (Anderlecht) - Isaac Kiese-Thelin (Anderlecht) - Ryan Mmaee (Standard) OPTIES: Tuur Dierckx (Antwerp)

OUT: Ibrahima Conte (KV Oostende, terug) - Leandro Rodriguez (Everton, terug) - Cedomir Janevski (T1) - Laszlo Köteles (RC Genk, terug) - Steeven Langil (Legia Warschau, terug) - Zinho Gano (Oostende 2 M€) OPTIES:







ZULTE WAREGEM



IN: Sandy Walsh (Genk) - Ben Reichert (Hapoel Tel Aviv) - Nill De Pauw (Guingamp 350.000 €) - Gertjan De Mets (KV Kortrijk) - Leya Iseka (Anderlecht) - Peter Olayinka (AA Gent) - Michaël Heylen (Anderlecht) - Julien De Sart (Middlesbrough) - Ivan Saponjic (Benfica) - Sander Coopman (Club Brugge) - Idrissa Doumbia (Anderlecht) - Frederik Oldrup Jensen (Odds BK) - Bruno Leali (Juventus) - Grigoris Kastanos (Juventus Primavera)

OPTIES:

OUT: Henrik Dalsgaard (Brentford) - Karim Essikal (Beerschot Wilrijk) - Christophe Lepoint (Kortrijk) - Bryan Verboom (Kortrijk) - Soualiho Meïté (AS Monaco 8 M€) - Jens Naessens (Westerlo) - Lukas Lerager (Bordeaux 3,5 M€) - Sander Coopman (Club Brugge, terug) - Luca Marrone (Juventus) - Kenny Steppe (STVV) - Azzedine Zaidi (ASV Geel) - Mbaye Leye (Eupen 0.4 M€) - Ronald Mühren (Sparta)



OPTIES: Alessandro Cordaro - Ben Reichert

