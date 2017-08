STVV stuurt tester door

Anthony Bassey trainde enkele weken mee met de A-kern van STVV. De voormalige middenvelder van AS Eupen hoopte een contract te kunnen versieren.







Die aanbieding komt er niet. STVV heeft Bassey dus doorgestuurd.De Nigeriaanse dribbelaar (1,69 m) pikte vorig seizoen achttien wedstrijden mee in de competitie. In Play-off 2 deed hij negen keer mee.De 23-jarige middevnelder - geboren in Uyo - maakt sinds 2012/2013 deel uit van de A-kern van AS Eupen. Hij kwam over van de Aspire Academy.In vier seizoenen in tweede klasse kwam hij aan 73 wedstrijden, waarin hij negen keer wist te scoren. Anthony Bassey deed ook in 17 matchen in de Beker van België mee.