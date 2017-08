Opvallende uitspraak Roef over Weiler

© www.voetbalbelgie.be - DC

Davy Roef verloor vorig seizoen zijn plaats in de elf aan Frank Boeckx. René Weiler liet even later weten dat Roef mocht beschikken.



Na een uitleenbeurt aan Deportivo La Coruna moest Davy Roef zich opnieuw bij Anderlecht melden.



"Meneer Weiler was heel tevreden van mij tijdens de voorbereiding. Op een bepaald moment klonk het zelfs dat hij wou dat ik bleef", legt Roef uit aan Het Laatste Nieuws.



"Al vond hij het ook belangrijk dat ik zou spelen, mocht ik gaan. Wie weet sta ik op een dag weer onder de lat bij Anderlecht. Een jaar in 't voetbal is lang, er kan veel gebeuren."



Er is belangstelling van Waasland-Beveren en Excelsior Rotterdam.