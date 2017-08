De volledige loting van groepsfase Champions League

RSC Anderlecht neemt het in groep B van de Champions League op tegen Bayern München, PSG en Celtic. Maar wie zijn de tegenstanders van de Rode Duivels van Manchester United, Chelsea, AS Roma, Liverpool, Tottenham, Manchester City en Napoli?









Eden Hazard en Thibaut Courtois mogen zich opmaken voor een duel tegen Radja Nainggolan. Chelsea FC werd ingedeeld in groep C met AS Roma, Atlético Madrid en Qarabag. Bekijk de volledige loting hieronder:Benfica (Por), Manchester United (Eng), FC Bazel (Zwi), CSKA Moskou (Rus)Bayern München (Dui), PSG (Fra),Celtic (Sch)Chelsea, Atlético Madrid (Spa), AS Roma (Ita), Qarabag (Aze)Juventus (Ita), Barcelona (Spa), Olympiakos (Gri), Sporting Lissabon (Por)Spartak Moskou (Rus), Sevilla (Spa), Liverpool (Eng), Maribor (Svn)Shakthar Donetsk (Oek), Manchester City (Eng), Napoli (Ita), Feyenoord (Ned)AS Monaco (Fra), FC Porto (Por), Besiktas (Tur), RB Leipzig (Dui)Real Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Dui), Tottenham (Eng), APOEL Nicosia)