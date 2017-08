Anderlecht haalt geen vervanger voor Nuytinck

Nu de transferperiode bijna ten einde is, is het voor de Belgische teams zaak om hun laatste transfers af te sluiten. Bij Paars-Wit wordt er niet meer al te veel verwacht op inkomend vlak. Toch verrassend aangezien er heel wat vertrekkers geweest zijn.



Herman Van Holsbeeck lijkt althans te willen laten uitschijnen dat de supporters op niet meer veel spelers moeten hopen. “Als Leander Dendoncker blijft, kan hij ook in de defensie spelen en dan hebben we genoeg opties", luidt het bij de sportief directeur in een interview met La Dernière Heure.



Een opmerkelijke uitspraak aangezien Van Holsbeeck een paar weken geleden nog totaal anders klonk. Toen leek het wel alsof hij nog een vervanger zocht. De fans van Paars-Wit zullen dus met gefronste wenkbrauwen toekijken op de nieuwe uitspraken van Van Holsbeeck.



AP