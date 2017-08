Vanhaezebrouck: "Gaan voor de drie punten"

AA Gent kent een dramatisch seizoen tot dusver. De Buffalo's werden Europees uitgeschakeld door het Oostenrijkse Altach en in de Jupiler Pro League verloren de troepen van Hein Vanhaezebrouck al drie keer. Zondag komt landskampioen Anderlecht op bezoek in de Ghelamco Arena. Hein Vanhaezebrouck blikt vooruit.



"De groep heeft me de voorbije dagen het signaal gegeven dat ze vol willen gaan voor AA Gent en voor de supporters. Ons doel bestaat er in dat we altijd voor de drie punten gaan. Dat is zondag niet anders, ook al spelen we tegen de uitgesproken titelkandidaat", citeert Het Laatste Nieuws Hein Vanhaezebrouck.



AA Gent telt amper een punt. Leider Club Brugge staat aan kop met twaalf op twaalf. "We beseffen dat we voor een inhaalrace staan, die niet in een paar weken gereden zal zijn."







MK