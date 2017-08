Waarom Anderlecht-huurling Chelsea weigerde

Wout Faes wordt voor het tweede seizoen op rij uitgeleend door RSC Anderlecht. De 19-jarige centrale verdediger is aan de slag bij het Nederlandse Excelsior. Drie jaar geleden liet de talentvolle Faes een aanbod van Chelsea links liggen.



"Interesse uit Engeland heb ik snel afgewend. Wat moest ik als jongen van zestien nu in Engeland? Had ik het toen wel gedaan, dan had ik nu het vijftiendubbele verdiend, maar daar doe ik het niet voor. Chelsea stuurde me een shirt van David Luiz voor mijn zestiende verjaardag. Een slimme marketingstunt natuurlijk, maar die ballon heb ik snel doorgeprikt. Door zoiets laat ik mij niet verleiden. Voor hen is het helemaal geen moeite om zo'n shirt op te sturen. Het was een charmeoffensief", aldus Faes tegenover Voetbal International.



Faes wordt vaak vergeleken met Chelsea-verdediger David Luiz. "Ik ben er wel een beetje klaar mee eerlijk gezegd. Ok, we lijken qua kapsel en we spelen op dezelfde positie. Die krullen heb ik nu eenmaal, ik ga niet naar de kapper omdat ik toevallig op David Luiz lijk. In de jeugd riepen tegenstanders het me na, nu is het minder. Ik vind het prima, dit ben ik. Ik ben Wout Faes, geen kopie van David Luiz. Ooit samen spelen? Als ik de stap naar een grote club ooit kan maken, heeft hij waarschijnlijk een lucratief contract in het Midden-Oosten getekend."









