Standard vist Benito Raman terug op

Ricardo Sa Pinto maakte duidelijk de kern verder af te willen slanken, waarbij hij niet meer op Benito Raman rekende. Raman deed in de vorige vier matchen geen minuut mee. Tegen Club Brugge zou hij echter op een basisplaats mogen rekenen!

De 22-jarige aanvaller maakt deel uit van de selectie van Sa Pinto voor de clash tegen Club Brugge. Zijn tweede selectie in vijf duels.Volgens Het Belang van Limburg is de kans groot dat Raman zal starten. Valt hij terug in de gratie van de Portugese coach of is dit een zet om Raman nog even in de kijker te zetten? De zomermercato loopt op 31 augustus af.Raman lukte vorig seizoen vier goals en ligt tot midden 2020 onder contract. Er zou belangstelling zijn van FC Nantes.