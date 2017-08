Club Brugge valt weken zonder Dennis

Een nieuwe klap voor Club Brugge, na de uitschakeling in de Europa League. Emmanuel Dennis kampt met een blessure aan de enkelbanden en is vier tot zes weken out!

De snelle aanvaller liep wellicht een scheur op. Een scan moet meer duidelijkheid bieden. Bij een afwezigheid van vier weken mist hij de duels tegen Standard, Moeskroen, KV Mechelen en Sporting Charleroi.De 19-jarige Dennis lukte vier doelpunten in drie competitiewedstrijden en is daarmee de beste doelschutter bij Club Brugge. Jelle Vossen zit aan drie treffers.Benoît Poulain is bijna terug inzetbaar. Volgende week is er een interlandbreak. De Franse verdediger zit tegen Standard nog in de tribune. Tegen Moeskroen zou hij terug van de partij zijn.Nieuwkomer Saulo Decarli, overgekomen van Eintracht Braunschweig, maakt wellicht nog geen deel uit van de selectie van Ivan Leko.