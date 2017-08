Boskamp is het niet eens met de bondscoach

Roberto Martinez laat Radja Nainggolan links liggen voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. Nainggolan is nochtans een vaste waarde bij een Italiaanse topclub, waar Axel Witsel in China speelt. Thomas Vermaelen speelt niet en is er toch weer bij. Johan Boskamp denkt er het zijne van.

"Radja hoort bij de nationale ploeg. Hij is een dragende kracht bij AS Roma en past perfect in elk systeem", stelt de voormalige trainer in Het Belang van Limburg. "Op het EK in Frankrijk was hij nog van levensbelang en nu zou hij niet eens in een kern van 28 man thuishoren? Het lijkt me duidelijk dat het niet klikt tussen Roberto Martinez en Nainggolan.""Als het klopt dat hij gepasseerd is omdat hij te laat was voor een tactische bespreking tegen Estland, vind ik dat een lachertje. Daarvoor laat je niet iemand thuis."