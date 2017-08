Dendoncker valt naast selectie AA Gent - Anderlecht

© www.voetbalbelgie.be - DC

René Weiler draait niet graag rond de pot. Leander Dendoncker is te veel met een transfer bezig - deadline 31 augustus! - en doet dus niet mee tegen AA Gent.



Anderlecht zit met een vier op twaalf opgescheept. Zondag moeten ze punten pakken in de Ghelamco Arena, wat ook voor AA Gent het geval is. De titelverdediger telt al acht punten minder dan Club Brugge.



Dendoncker mocht tot uiterlijk 15 augustus weg, bij een mooi bod. Maar de speler wil graag naar een andere competitie. De zomermercato loopt op zijn einde.



Weiler voelt dat Dendoncker en er niet voluit bij is, dus laat hij de polyvalente middenvelder - die wel opgeroepen is voor de Rode Duivels - thuis.