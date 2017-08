Ook Origi in beeld bij RSC Anderlecht

In haar zoektocht naar een nieuwe spits is RSC Anderlecht bij een zeer opvallende speler uitgekomen. Divock Origi komt maar niet aan spelen toe bij Liverpool en zou met het oog op het aankomend WK een huurbeurt wel zien zitten.



Volgens De Engelse krant The Telegraph is Paars-wit dan ook sterk geďnteresseerd in de beloftevolle Belg. Nu dat het met Teodorczyk bergaf gaat wil de landskampioen er vooraan extra concurrentie bij. Origi zou een ideale oplossing zijn op korte termijn.



Ook Liverpool zou niet weigerachtig staan tegenover een uitleenbeurt. Origi is momenteel slechts vierde keuze onder Jurgen Klopp en heeft speelminuten nodig. Naast Anderlecht zouden ook Tottenham en Olympique Marseille de situatie van nabij volgen.





AP