Antwerp krijgt concurrentie voor Anderlecht-spits

© www.voetbalbelgie.be - DC

Sylvère Ganvoula kan Anderlecht ruilen voor Antwerp FC, dat op zoek is naar een concurrent voor Obbi Oulare. KV Kortrijk is ook een optie.



De Kerels zouden Ganvoula willen huren. Jérémy Perbet wordt ook genoemd als mogelijkheid.



Anderlecht plukte Sylvère Ganvoula in januari weg bij Westerlo. Hij maakte het seizoen af in dienst van de Kemphanen. Hij begon aan het huidige seizoen met Anderlecht. Maar hij komt nauwelijks in beeld, ondanks de tegenvallende prestaties van Lukasz Teodorczyk en Isaac Thelin.



Vorig seizoen lukte Ganvoula negen goals in het shirt van KVC Westerlo. Hij was een van de weinige lichtpunten bij de degradant.