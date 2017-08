Anderlecht liet zich onder druk zetten in zaak Kalinic

© www.voetbalbelgie.be - DC

Lovre Kalinic liet al mooie dingen zien in het keepershirt van AA Gent. De Kroatische doelman had echter ook voor Anderlecht kunnen spelen. De Brusselaars lieten zich echter manipuleren door Ratko Svilar!



Volgens Het Nieuwsblad waren Anderlecht en Hajduk Split het eens over een transfersom van 2,5 miljoen euro. De Kroaten zouden een commissie vangen bij een doorverkoop. Kalinic zou voor vier jaar tekenen, met een salaris van 700.000 euro par jaar.



Het plan zag er zo uit: Lovre Kalinic als vervanger van Silvio Proto, hem na twee jaar verkopen, en dan Mile Svilar als nieuwe nummer één.



Maar zijn vader Ratko Svilar werd door een louche makelaar, de Serviër Vlado Lemic, op de hoogte gebracht en liet prompt aan Herman Van Holsbeeck weten dat zijn zoon per direct Anderlecht zou verlaten.



Anderlecht liet Kalinic schieten, en AA Gent hapte toe. Een half jaar later volgde een nieuwe zaak Svilar...