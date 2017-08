Vetokele mikt STVV voorbij Waasland-Beveren

© www.voetbalbelgie.be - DC

Veel inzet, veel pressie. Twee ploegen die ervoor gingen. Zowel STVV als Waasland-Beveren dwongen behoorlijk wat doelgevaar af. De bal vloog slechts één keer binnen.



Van onze reporter op Stayen



Jonas De Roeck bracht Jonathan Legear niet aan de aftrap. Igor Vetokele - net terug uit blessure - mocht ook in de dug-out plaatsnemen.



Zonder Babacar Gueye kwam het gewicht in de aanval zo op de schouders van Yohan Boli en Roman Bezus te liggen. Bij Waasland-Beveren maakte Davy Roef een goede beurt onder de lat.



Tien minuten voor tijd kon Camacho een diepe bal niet goed wegkoppen, invaller Vetokele was er als de kippen bij en lepelde de bal over Roef in het doelnet.



STVV blijft zo bovenaan meedraaien met een twaalf op vijftien. Alleen bij Zulte Waregem raapten ze geen punten. Tegen AA Gent, Standard, Anderlecht en Waasland-Beveren was het bingo.