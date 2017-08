Philippe Clement jaloers op STVV

Waasland-Beveren bracht opnieuw goed voetbal, maar om te winnen moet je scoren. Het vertrek van Zinho Gano liet opnieuw sporen na. Philippe Clement stapte met een dubbel gevoel op de spelersbus richting Antwerpen.





Van onze reporter op Stayen

"Jaloers op STVV"

"We namen een goede start en brachten Sint-Truiden in moeilijkheden met ons balbezit en diepgang. Dat leverde ook doelkansen op", vertelde Philippe Clement na afloop. "In de loop van de eerste helft wist STVV het evenwicht te herstellen, met kansen. Die eerste helft lag heel dicht bij elkaar, met een licht voordeel voor ons.""De tweede helft waren we dominant. We creëerden kansen. Maar we maakten ze niet af. Na dat tegendoelpunt (Vetokele, nvdr.) liep het moeilijker voor ons. Dan ga je dingen forceren, en STVV is goed in de omschakeling.""Ik ben enerzijds teleurgesteld, vanwege het resultaat. We kregen opnieuw niet de punten voor wat we brachten", merkt Clement op."Anderzijds ben ik ook trots op mijn groep. Deze wedstrijd toont nogmaals aan dat we nood hebben aan een diepe spits. Ik was jaloers op de tegenstrever. Zij konden nog een tweede spits in de loop van de match inbrengen. Dat maakt een groot verschil."