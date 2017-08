De Roeck opnieuw trots op zijn STVV-spelers

STVV zet zijn zegeroes verder. Na een 2-3 zege in Anderlecht volgt een 1-0 zege tegen Waasland-Beveren. Eentje die ook bloed, zweet en tranen kostte.

Van onze reporter op Stayen

"In de eerste helft hadden wij het moeilijk met het spel dat Waasland-Beveren bracht", gaf Jonas De Roeck na afloop toe. "We durfden hoger druk zetten en kwamen zo meer in de wedstrijd.""Na de rust toonden we een goede mentaliteit. We wonnen meer duels en konden meer naar hun doel toewerken."Igor Vetokele prikte tien minuten voor tijd raak. Een gouden wissel. "Deze goal geeft de mentaliteit die in onze groep leeft weer. De jongens op de bank zijn even belangrijk."Na het laatste fluitsignaal was het feest voor de kop. De twaalfde man richtte zich eerst tot de nieuwe trainer. De Roeck liep op een drafje richting de sfeertribune."Dat het publiek mij in de armen sluit is leuk. Maar het is ook relatief", blijft De Roeck er nuchter bij. "De grootste verdienste ligt bij de ploeg. We hebben nu twee weken (interlandbreak, nvdr.) om toe te werken naar onze volgende match."Laat die match net de derby tegen Racing Genk zijn. Met een twaalf op vijftien op zak kunnen de Kanaries vol vertrouwen naar die clash toeleven.