Clement hunkert naar positief transfernieuws

Waasland-Beveren brengt dit seizoen goed voetbal, maar de verkoop van Zinho Gano aan KV Oostende laat sporen na. Goed spelen en vijf op vijftien tellen, daar koop je weinig mee. Philippe Clement kijkt naar het bestuur.

Van onze reporter op Stayen

De Wase Leeuwen konden Zinho Gano niet behouden. De centrumspits kon voor twee miljoen euro weg, op basis van een clausule in zijn contract. Een clubrecord.Er blijven nog een handvol dagen over om een of twee nieuwe aanvallers te vinden. Daarna blijven de clubloze spelers over."Het is geen kwestie van hopen, het is van levensbelang", zucht Philippe Clement na de 1-0 nederlaag bij STVV. "Je kan geen heel seizoen zonder diepe spits spelen. Anders moet je drie keer sterker zijn dan de tegenstrever, om een match te winnen. Dat kan geen enkele ploeg in België.""Myny doet zijn best, maar hij is een rechtsbuiten. Dit is een groot probleem voor de club. We moeten dat deze week oplossen. Want anders wordt het heel moeilijk.""Lof krijgen van de fans, van de tegenstrever en de media, daar koop je niets voor. We hebben vijf op vijftien. We staan dus voor een héél belangrijke week."