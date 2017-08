TRANSFER: Persoons verlaat Lokeren

© www.voetbalbelgie.be - DC

Koen Persoons ligt tot juni onder contract. Hij werkte echter zijn laatste minuten voor Sporting Lokeren af tegen Eupen. De centrale middenvelder weet waar zijn toekomst ligt.



"Het is nog niet 100% zeker, maar normaal komt alles goed. Mijn manager gaat morgen met OHL praten om de laatste zaken af te ronden", stelt Koen Persoons bij Radio 1.



Het wordt toch geen afscheid in mineur. "Het einde hier was wat wrang, maar ondertussen is alles weer in orde tussen mij en het bestuur.