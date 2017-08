Philippe Clement gunde Davy Roef na zijn transfer naar Waasland-Beveren meteen een basisplaats tegen STVV. De huurling van Anderlecht pakte met enkele knappe parades uit. Maar de bal vloog één keer binnen.

"Ik vind wel dat we meer verdienden dan deze nederlaag. Het aantal kansen lag in evenwicht en we hebben ook hard gevochten tegen een goeie tegenstander", zucht Davy Roef bij Sporza.

Hij was niet tevreden over het aanvallende spel na rust. "Voor de rust moesten zowel Pirard als ik uitpakken met een knappe redding. Jammer genoeg had hij in de tweede helft geen werk en moest ik wel een bal pakken, maar ging die toch binnen."