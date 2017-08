Jan Mulder: "Code oranjerood voor Weiler of Vanhaezebrouck"

© www.voetbalbelgie.be - DC

AA Gent telt 1 op 12, Anderlecht 4 op 12. Zondag staat een onderling duel op de agenda in de Ghelamco Arena. Beide ploegen moeten winnen. Bij een gelijkspel zal de druk alleen maar toenemen.



"Zondag staat Gent-Anderlecht op het programma. Hoe moeten we dat noemen? Degradatieduel?", stelt Jan Mulder in HLN. "Het komt met die twee wel goed natuurlijk, maar voor één van beide wordt de crisis na zondag even dieper, voor één van deze trainers zal code oranjerood opdoemen.



"Hein en René. High Noon in de Ghelamco Arena. Ik denk dat Hein een betere cowboy neerzet."