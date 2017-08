Pozuelo leidt RC Genk voorbij KV Mechelen

© www.voetbalbelgie.be - DC

Alejandro Pozuelo miste de eerste drie competitiewedstrijden vanwege blessureleed. Tegen Charleroi viel hij in. De Spaanse spelmaker verscheen tegen KV Mechelen aan de aftrap. Hij eiste meteen de hoofdrol op.



Genk was de betere ploeg in het begin van de partij en die dominantie werd beloond. Na meer dan een halfuur spelen plaatste Pozuelo de bal prachtig in de hoek. 1-0 voor Genk, meteen ook de ruststand.



In de tweede helft hielden de Limburgers al bij al makkelijk de controle over de partij. KVM probeerde daar wel iets tegenover te zetten, maar kwam niet tot veel kansen. In het slot pakte Buffel nog rood na gemekker tegen de scheidsrechter. Aan de score veranderde er niets meer.



De video-ref kwam trouwens ook in actie. Na een contact tussen Rits en Ingvartsen legde scheidsrechter Wim Smet de bal op de stip voor de thuisploeg, maar daar kwam hij op terug na het bekijken van de beelden.



Genk pakt zo 7 op 15 en gaat met een goed gevoel de interlandbreak in. Bij Geel-rood is er minder reden tot lachen. De jongens van Ferrara hebben slechts 3 punten en staan stilaan onderaan het klassement.