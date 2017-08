De Witte wijst naar spelers, niet naar Vanhaezebrouck

AA Gent ligt al uit de Europa League en sprokkelde weinig punten in de Pro League. Daar hoort veel gedoe bij. De kleedkamer zou uitgekeken zijn op de trainer, de coach heeft kritiek op het transferbeleid, en ga zo maar verder.

"Het is een collectieve verantwoordelijkheid: van mijzelf, de trainer en zijn staf, en ik denk dat ook de spelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen", stelt voorzitter Ivan De Witte in Het Nieuwsblad.Daar hoort een duidelijke vingerwijziging bij. "Hebben ze wel alles gedaan om de juiste fysieke paraatheid te hebben? Staan ze nog met de voeten op de grond, laten ze zich niet meeslepen in transferbeslommeringen? Zijn ze bezig met hun werkgever, hun beroep?""Ik ben deze week van minuut tot minuut bezig geweest met onze situatie. Doen zij dat ook? Ik zal bij de spelers gaan om hen dat te zeggen. Ze moeten voor de spiegel staan en kijken wat hun plek in dit verhaal is."