Degryse wijst naar Weiler en Vanhaezebrouck

Anderlecht en AA Gent zijn niet goed aan het seizoen begonnen. Marc Degryse mist bij beide ploegen leidersfiguren op het veld. René Weiler en Hein Vanhaezebrouck halen dat punt vaak aan. Dat zou niet terecht zijn.

"Anderlecht heeft iets meer controle over wat de spelers zeggen - meer dan op AA Gent", stelt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Maar Kums heeft op dit moment ook geen recht van spreken: hij is er pas én hij heeft zijn draai nog niet gevonden.""Hanni heeft vorig jaar een keer getest, na de match op Waregem. Zo van: 'Hoe ver kan ik hier gaan?' Drie dagen later zat hij op de bank. Hanni zal gezien hebben: 'Oei, die trainer heeft hier écht alles te zeggen. Ik ga mij maar plooien.'""Hein en Weiler zijn allebei trainers die graag klagen over 'een gebrek aan leiderschap'. Maar zij staan geen leiders toe! Ik ben overtuigd dat Kums en Hanni geen warm gevoel hebben bij Weiler - het is hun type trainer niet - maar ze laten het zo, omdat ze geen problemen willen."