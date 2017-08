Harbaoui transfer na AA Gent-Anderlecht?

© www.voetbalbelgie.be - DC

RenÚ Weiler en Hamdi Harbaoui, dat botert niet. Nood breekt echter wet. Zowel Lukasz Teodorczyk als Kiese Thelin draaien vierkant. Harbaoui maakt plots terug deel uit van de selectie. De kans dat hij Anderlecht eerstdaags verlaat, blijft echter groot.



Harbaoui kan nog altijd bij Sporting Lokeren aan de slag, dat met Peter Maes als trainer aan zes op zes zit. De Tunesische spits belandde in 2011 bij de Waaslanders en koos in 2015 voor een lucratief avontuur in Qatar. Een jaar later stond hij terug in Lokeren.



In 128 wedstrijden kwam hij 58 keer tot scoren voor de club van bandenmagnaat Roger Lambrecht.



Anderlecht leende Harbaoui vorig seizoen zes maanden uit aan Sporting Charleroi.