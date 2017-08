Ex-miskoop Anderlecht naar Serie A?

Samuel Armenteros kwam weinig in beeld bij Anderlecht, de Zweedse aanvaller doet het wel goed in de Eredivisie. Hij trekt mogelijk naar de Serie A.



Volgens het Zweedse Sport Expressen kan Armenteros aan de slag bij Benevento, nieuwkomer in de Italiaanse topklasse.



Anderlecht haalde de aanvaller in januari 2013 in het Polman Stadion weg. In het eerste half seizoen lukte hij één goal in drie invalbeurten. In het volgende seizoen bleef het bij twee duels. Na de winterstop verkaste hij naar Feyenoord, wat ook geen succes werd.



Via Willem II (elf goals) en Qarabag (zeven treffers) belandde hij afgelopen zomer bij Heracles Almelo, waar hij tot juni 2018 onder contract ligt.



DC