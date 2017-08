OPSTELLING: Leko verrast, Standard zonder diepe spits

Om 14u30 staat de topper tussen Club Brugge en Standard op het programma. Beide trainers brengen enkele wijzigingen door ten opzichte van vorige week.





Zo start nieuwkomer Saulo Decarli meteen in het hart van de blauw-zwarte verdediging. Verder moeten Helibelton Palacios en Jelle Vossen wijken voor Dion Cools en Wesley Moraes.Bij Standard is Orlando Sa geschorst. Belfodil, Edmilson, Goreux en Kosanovic zitten niet eens in de kern. Benito Raman start diep in de punt.