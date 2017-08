SPECIAL: De beste doelschutters in Pro League

Het gaat niet goed met KV Oostende, dat 0 op 15 telt. Met Zinho Gano beschikken ze nu wel over de 'Gouden Stier'. Tekenend: in de top 10 van de beste doelschutters in de Jupiler Pro League zit geen enkele speler van Anderlecht, Standard en AA Gent.





1 Zinho Gano

W-B/Oostende 5 goals

1 thuis 4 uit

90 min.

2 Emmanuel Dennis

Club Brugge

4 1

3 3 Yohan Boli

STVV 3 1 2 4 Ally Samatta

RC Genk

3 1 2 5 Jelle Vossen

Club Brugge

3 1 2 6 Siebe Schrijvers

RC Genk

3 1 2 7 Jonathan Bolingi

Moeskroen 3 2 1 8 Ivan Saponjic

Zulte Waregem

2 0

2 9 Tiago Rodrigues

Antwerp FC

2 0 2 83 min.

10 Dodi Lukebakio

Charleroi 2 0 2

Zinho Gano mag zich na vijf speeldagen de primus in eerste klasse noemen. De 23-jarige aanvaller prikte vier keer raak voor Waasland-Beveren en versierde zo een transfer naar KV Oostende, dat ruim 2 miljoen euro op tafel gooide. Gano lukte in zijn tweede match voor de Kustjongens zijn eerste treffer.Hij zit aan vijf goals in vijf duels. Vorig seizoen lukte hij er elf in 36 wedstrijden, inclusief Play-off 2.