Defour vreest fans Standard niet

Steven Defour koesterde de kleuren van Standard. Maar na een tegenvallend avontuur bij FC Porto koos hij voor aartsrivaal Anderlecht. Donderdag komt hij terug in actie op Sclessin, met de Rode Duivels tegen Gibraltar.





Vorig seizoen kende Defour aanpassingsproblemen bij Burnley. Een dik uur, langer kwam hij niet aan spelen toe in de wedstrijden in de Premier League. Er was even sprake van een transfer, maar Defour bleef, stroopte de mouwen op en draait nu lustig mee in het Engelse voetbal.Met een selectie voor de Rode Duivels als beloning. Hij kwam voor het laatst op 9 november 2016 in actie met de nationale ploeg."Ik heb mooie en minder mooie momenten beleefd op Sclessin", citeert de RTBF de voormalige aanvoerder van Standard. "Maar er zullen vooral fans van de nationale ploeg aanwezig zijn. Ik wist trouwens eerst niet dat we in Luik zouden spelen. Wat er ook zal gebeuren, daar heb ik geen vat op."Defour is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Hij zakt met veel honger naar de nationale ploeg af."Het is altijd fijn om geselecteerd te worden. Ik ben goed begonnen bij Burnley en hoop zo verder te kunnen doen. Ik zal ook bij de Rode Duivels voor mijn plaats vechten."Zonder Radja Nainggolan kwam er op het middenveld een plaats vrij. "Dat speelt geen rol voor mij want we werden ook al samen geselecteerd", reageert Defour. "Hij heeft zich al bewezen bij de nationale ploeg en bij zijn club. Ik weet niet wat er zich heeft voorgedaan en de coach moet daar ook geen verantwoording over afleggen bij de spelers."