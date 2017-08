Trainer topclub kleurt naast de lijntjes

Laszlo Bölöni lijkt zijn krachttoer van bij Standard ook bij Antwerp te kunnen herhalen. De Great Old is goed begonnen, in tegenstelling tot Standard, waar Ricardo Sa Pinto met veel tromgeroffel ingehaald werd. Volgens Marc Degryse is een ontslag niet uitgesloten.

"Als je het werk van Boloni bij Antwerp vergelijkt met het werk van Sa Pinto bij Standard, en dan rekening houdt met het verschil in financiële middelen… Tja”, stelt Marc Degryse bij Vista!.

“Sa Pinto zorgde al voor een conflict met een journalist. Hij kleurt buiten de lijntjes en denkt dat hij zich alles kan permitteren. Hij zorgt zelf voor nervositeit bij Standard en krijgt geen rust in de tent. Ik heb mijn twijfels bij Sa Pinto en ik durf nu zelfs al vraagtekens te plaatsen bij hem”, besloot Degryse.