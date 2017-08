Hamdi Harbaoui mocht zondag nog een keer mee met de A-kern. De Tunesische spits moest zich vandaag niet bij de beloften melden. Vier andere spelers van de A-kern kwamen wel in actie.

Reserves 1A ⚽️ #RSCA - Charleroi: starting line-up! Kick-off @ 19:30! Come on you Mauves! 💪 #COYM pic.twitter.com/7Q9SB6Bp3p