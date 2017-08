Hoe lang tot Kums en Hanni er hun buik van vol hebben?

Anderlecht speelde vorig seizoen kampioen. Champagnevoetbal hoorde er zelden bij. René Weiler gooide het over een andere boeg. Maar de resultaten waren er wel. Dat valt nu dik tegen. Met een 5 op 12 en armzielig voetbal krijgen de fans van Anderlecht het bitter kou in volle zomer.

Marc Degryse kreeg pijn aan de ogen in de Ghelamco Arena, waar Anderlecht best blij mocht zijn met een scoreloos gelijkspel tegen AA Gent."Anderlecht kwam voor een punt, speelde bang voetbal en kroop achteruit", zegt de voormalige Rode Duivel bij Vista!.Degryse spreekt zich niet uit over een nakend ontslag. Hij stelt zich wel een belangrijke vraag. "Hoe lang gaat het duren tot spelers als Kums en Hanni er hun buik van vol hebben?"