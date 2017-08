Anderlecht en AA Gent dit seizoen niet in Play-off 1?

De reguliere competitie is vijf speeldagen ver. Anderlecht, Standard en AA Gent zijn de grote afwezigen in de top zes. KV Oostende zit eveneens in de rechterkolom, zelfs als rode lantaarn. Bij de drie topclubs maken ze zich nog niet al te veel zorgen. Het zal wel allemaal goed komen. De cijfers zeggen echter wat anders!

Er zijn nog 25 speeldagen of maximaal 75 punten te winnen. Renť Weiler stelde al dat Anderlecht anders voor de dag zal komen als de transferperiode afgelopen is.Bij Het Laatste Nieuws doken ze in de geschiedenisboeken. Na zo'n slechte start (5 op 15) zou Anderlecht - volgens de statistieken - slechts 6,25% kans maken op deelname aan Play-off 1.Sinds de invoering van de play-offs gebeurde het nog maar drie keer dat een club met vijf punten of minder na vijf wedstrijden zich kon plaatsen voor Play-off 1. Drie op achtenveertig!Misschien moet Anderlecht zich best toch zorgen maken, idem dito voor AA Gent en KV Oostende. Bij Standard doen ze dat al. De Rouches waren er bij de vorige twee edities al niet bij.