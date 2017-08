Schorsing Orlando Sa bekend na STVV-Standard

© www.voetbalbelgie.be - DC

Orlando Sa trapte in de slotfase van STVV-Standard na. Op aanwijzen van de videoref trok de scheidsrechter een rode kaart. De Commissie Hoger Beroep herleidt de schorsing van de Portugese aanvaller.



Op de videobeelden was te zien dat Orlando Sa een trap uitdeelde aan Steven De Petter.



De Geschillencommissie kende een schorsing van drie speeldagen toe. De Beroepscommissie was het daarmee eens. Maar Standard trok naar de Commissie Hoger Beroep.



Met succes, want de straf is herleid tot twee speeldagen plus een boete van 800 euro. Hij loopt er dus niet bij tegen Sporting Charleroi en Eupen.



Blijkbaar mochten de videobeelden niet als bewijsmateriaal gebruikt worden. Een argument waar Standard zich aan vastklampte.