Strijdbijl binnen bestuur KBVB begraven?

Toen François De Keersmaecker plots zijn functie van bondsvoorzitter neerlegde, kwam de 74-jarige Gérard Linard als winnaar uit de bus bij de verkiezingen. Gilbert Timmermans (72) haalde na afloop zwaar uit naar Bart Verhaeghe.

"De recente spanningen tussen de geledingen van de KBVB n.a.v. de voorzittersverkiezingen en uitlatingen in de pers, zijn vandaag gelukkig verleden tijd", laat woordvoerder Pierre Cornez weten."De betrokken partijen, Bart Verhaeghe, vice-voorzitter van de KBVB en Gilbert Timmermans, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, betreuren dat deze spanningen hebben plaatsgevonden."Ze zijn contraproductief voor ons voetbal en creëren een weinig respectvol beeld van de instanties en individuen ten aanzien van elkaar.Op basis van een constructief overleg, met respect voor de verantwoordelijkheden en competenties van de verschillende geledingen willen we de vele positieve uitdagingen van het Belgisch voetbal aanpakken.Daarom is de professionele medewerking van alle leden absoluut noodzakelijk. Dit vormt de kracht van onze federatie en biedt de realisatie van onze ambitieuze doelstellingen een grotere kans op slagen."