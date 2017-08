Chelsea strikt verrassende Belg

Chelsea heeft dinsdagnamiddag een heel opmerkelijke transfer afgerond. De club van Courtois, Hazard, Batshuayi en Musonda Jr. heeft namelijk een Belg aangetrokken.



Kylian Hazard, de jongste broer van Thorgan en Eden, komt over van het Hongaarse Ujpest. Daar kwam hij 42 keer in actie. Eerder kwam de dribbelkont al uit voor Zulte Waregem, maar dat werd geen geslaagd huwelijk. Bij The Blues zal de flankspeler deel uitmaken van de U23.







LV