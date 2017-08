OFFICIEEL: Dusenne naar AA Gent

De transfer van NoŽ Dusenne van het Italiaanse Crotone naar AA Gent is een feit. De 25-jarige centrale verdediger komt op huurbasis over. Daar hoort geen aankoopoptie bij.











Dussenne is een 1m91 grote verdediger die op 7 april 1992 geboren werd in Bergen.Van 2009 tot 2012 speelde hij voor Bergen. Tijdens het seizoen 2012-2013 was hij actief bij AFC Tubize om het volgende seizoen terug te keren naar Bergen. Nadien speelde hij voor Cercle Brugge (2014-2015) en Moeskroen (2015-2016). Van Moeskroen maakte hij een transfer naar het Italiaanse Crotone. In de Serie A kwam hij tot 9 wedstrijden. Nu wordt hij dus voor 1 seizoen geleend door de Buffalo's.Dussenne is een atletische verdediger met een sterk kopspel. Als verdediger scoorde hij 9 doelpunten in de Jupiler Pro League , waarvan 6 voor Moeskroen. In totaal speelde reeds 89 wedstrijden in de hoogste Belgische klasse.