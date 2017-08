Twee nieuwe aanvallers bij AS Monaco

Na Stevan Jovetic verzekerde AS Monaco zich ook van de komst van Keita Baldé Diao. De 22-jarige aanvaller komt over van Lazio Roma.



Daar hoort een transferprijs van 30 miljoen euro bij. Dat bedrag kan nog oplopen met 5 miljoen euro aan bonussen.



Baldé werd geboren in Spanje, maar speelt zijn interlands voor Senegal (twaalf stuks, drie doelpunten). Hij doorliep zijn jeugdopleiding ook in Spanje bij FC Barcelona, maar vertrok al op jonge leeftijd naar Lazio. Daar kwam de linksbuiten tot 137 wedstrijden, waarin hij 31 keer doel trof en 27 assists gaf. Hij tekende een vijfjarig contract bij AS Monaco.



DC