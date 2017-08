Standard leed op de vijfde speeldag een 4-0 nederlaag bij Club Brugge. Na amper vijf minuten was het al 2-0. Tegen Zulte Waregem werd het 0-4 op Sclessin. Ex-trainer Aleksandar Jankovic merkt weinig positieve dingen.

"

Er is een totaal gebrek aan vertrouwen, dat zie je in elk aspect", stelt de Serviër bij LDH. "De wedstrijd tegen Club Brugge was een regelrechte catastrofe."

"De spelersgroep zit vol met twijfels en het is moeilijk voor Ricardo (Sa Pinto, nvdr.) om de juiste keuzes te maken. Al kan hij niet onderuit dat de druk stijgt na twee nederlagen."