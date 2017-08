Teodorczyk wil niet vertrekken bij Anderlecht

RSC Anderlecht trok met Robert Beric een nieuwe spits aan. Lukasz Teodorczyk moet zo mogelijk vrezen voor zijn plaats. Omdat paars-wit denkt dat de Pool moeilijk zal kunnen omgaan met een status van invallers, wil het de topschutter alsnog van de hand doen. Een probleem, 'Teo' wil blijven.



Eind juli bood de Turkse topclub Fenerbahçe acht miljoen euro voor Teodorczyk, maar Anderlecht vond dat bod niet hoog genoeg. Nu de komst van Robert Beric quasi rond is, zitten de Brusselaars opnieuw met de Turken rond de tafel.



"Als Anderlecht mijn speler aan Fenerbahçe wil verkopen, dan wens ik hen veel succes", reageert Teodorczyks manager Marcin Kubacki in Het Nieuwsblad. "Wij hebben besloten om te blijven. Of Anderlecht Lukasz weg wil? Dat moet je aan mijnheer Van Holsbeeck vragen. Ik denk dat hij wel mag blijven van René Weiler. Trouwens, voor een transfer mikken we op andere competities dan de Turkse."



'Teo' vreest de komst van Beric niet. "Het is niet erg dat ze hem halen. Lukasz staat er vooraan nu vaak alleen voor."







