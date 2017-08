Radja Nainggolan: "Voel me geviseerd"

Bondscoach Roberto Martinez weerde Radja Nainggolan uit de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Griekenland. Volgens de Spanjaard zou 'Il Ninja' tijdens de vorige interland niet genoeg focus getoond hebben en kwam hij een minuut te laat voor de tactische bespreking tegen Estland. Nainggolan bijt van zich af.



"Het doet pijn", zucht Nainggolan in Het Laatste Nieuws. "Vooral de reden waarom ik er niet bij ben, is moeilijk te verteren. Kijk, ik voel me geviseerd -daar komt het op neer. Uiteindelijk is er altijd wel iets dat niet goed is."



"De ene keer is het omdat ik drink, dan omdat ik rook en nu zou mijn focus niet goed genoeg zijn. Het lijkt wel of er altijd een ander probleem is met mij. Het is altijd ik. En telkens weer zijn het extrasportieve problemen", besluit hij.







MK