WK-winst? 570 000 euro per Rode Duivel

De Rode Duivels en de KBVB hebben na lange onderhandelingen een akkoord bereikt over de premies voor het WK 2018, EK 2020 en WK 2022. Als ze volgend jaar in Rusland het WK winnen, strijken de Rode Duivels een bedrag tussen 570 000 en 600 000 euro op.



In het nieuwe akkoord wordt 60 procent van de kwalificatiepremie voor het WK uitbetaald (1 377 000 euro). De overige 40% kunnen ze binnenrijven tijdens het verdere toernooi. Na het EK in Frankrijk werd ruim een miljoen euro en later in de kwartfinales nog 1,69 miljoen euro aan premies uitgekeerd.



Nu zouden de Rode Duivels ieder bij winst in Rusland tussen de 570 000 en 600 000 euro opstrijken. Met het nieuwe akkoord zou de bond tussen 2 en 2,5 miljoen euro besparen.



