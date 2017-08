OFFICIEEL: Club Brugge stalt verdediger in Nederland

Dorin Rotariu en Jérémy Perbet gaan respectievelijk aan de slag bij Moeskroen en KV Kortrijk. Ook Ricardo van Rhijn wordt uitgeleend. De 26-jarige Nederlander gaat in eigen land een seizoen aan de slag bij AZ Alkmaar.



De rechtsachter kwam in de zomer van 2016 over van Ajax. Hij speelde vorig seizoen 29 wedstrijden in het shirt van Club Brugge. Van Rhijn maakte drie doelpunten en gaf vier assists.



Van Rhijn ligt nog tot medio 2019 onder contract in het Jan Breydelstadion.



MK