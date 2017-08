Analist: "Hij moet naast De Bruyne bij Rode Duivels"

Donderdag nemen de Rode Duivels het op tegen voetbaldwerg Gibraltar. Zondag wacht een lastige verplaatsing in Griekenland. Analist Alexandre Teklak verrast met zijn keuze op het Belgische middenveld.



"Bij Manchester City had hij dit weekend Fernandinho naast zich. Dat is een ideaal profiel, zodat De Bruyne op de 8 kan spelen. Witsel is meer bedreven in het lezen van het spel. Hij wacht op het spel, terwijl Fernandinho de bal meer gaat zoeken", aldus Alexandre Teklak in La Dernière Heure.



"Defour heeft daarom misschien het profiel dat het meest complementair is met De Bruyne. Hij kan overal druk gaan zetten terwijl hij toch voor de verdediging blijft."



Steven Defour is voor het eerst opgeroepen sinds november 2016.







