Borkelmans wijst Martinez met de vinger

Roberto Martinez liet Radja Nainggolan links liggen voor het tweeluik tegen Gibraltar en Griekenland. Vital Borkelmans, assistent onder Marc Wilmots, begrijpt de Spaanse oefenmeester niet.



"Eigenlijk was dit het ideale moment om alles uit te klaren. Selecteer hem, zet je samen met een goed tas koffie en gooi alles op tafel. Radja is iemand die houdt van rechttoe rechtaan", aldus Borkelmans tegenover Het Laatste Nieuws.



"Hij zegt in je gezicht waar het op staat en houdt er ook van als anderen dat doen. Hij verdient dus gewoon een uitleg van de trainer. Martinez is een Spanjaard en warmbloedig, ik kan me niet inbeelden dat hij de kwestie niet op een menselijke manier wil oplossen. We zijn toch geen kinderen zeker?"











MK