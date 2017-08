Update mogelijke transfer Dendoncker

Het ziet er niet naar uit dat Leander Dendoncker landskampioen Anderlecht deze zomer zal verlaten. De Franse topclub AS Monaco is het meest concreet voor de Rode Duivel, maar Fabinho blijft dus Dendoncker komt niet. Dat bevestigt zijn makelaar, Christophe Henrotay.



"Zolang Monaco Fabinho niet verkocht heeft, is er niets mogelijk. Maar volgens de laatste geluiden die ik opvang, zal hij niet vertrekken. Monaco heeft bovendien ook nog een andere optie met William Carvalho. Jardim (Leonardo Jardim, de trainer, red.) waardeert hem erg en kent hem goed. Ik sta doorlopend in contact met Monaco, maar het is niet makkelijk", aldus Henrotay tegenover Foot Mercato.



Tegen AA Gent weerde René Weiler Leander Dendoncker uit de selectie omdat hij mentaal niet klaar zou zijn door te veel met een transfer bezig te zijn.



Het lijkt er nu sterk op dat Dendoncker minstens tot januari in het Astridpark blijft.





MK