Leekens: "Vond Radja geen moeilijke jongen"

De niet-selectie van Radja Nainggolan is nog altijd het gespreksonderwerp in Belgisch voetballand. Ex-bondscoach Georges Leekens vindt niet dat 'Il Ninja' een moeilijke jongen is.



"Ik heb Radja Nainggolan in 2011 bij de Rode Duivels gehaald", zegt Georges Leekens bij Sporza. "Ik had met hem toen een discussie. Radja dacht dat we hem niet volgden, maar dat deden we wel."



"Ik vond hem toen bij Cagliari nog niet klaar om bij ons de lijnen uit te zetten. Ik heb hem dat toen uitgelegd. Ik ben zelfs nog eens in het Italiaans tegen hem begonnen. Aangezien mijn Italiaans niet zo goed was, schakelde ik over op het Frans. Dat was natuurlijk een grapje."



"We hebben dat dus meteen uitgepraat. Ik vond Radja toen ook niet zo'n moeilijke jongen. Op vlak van discipline had ik niets op hem aan te merken", besluit hij.



MK