Nieuwe club van Rhijn: "Back-up van hoog niveau"

Club Brugge leent Ricardo van Rhijn een seizoen uit aan het Nederlandse AZ Alkmaar. Bij blauw-zwart moest de 26-jarige Nederlander niet langer op speelkansen hopen. Maar ook bij zijn nieuwe werkgever moet hij niet meteen (veel) speelminuten verwachten.



"De kans deed zich voor om Ricardo te huren, dan heb je in ieder geval een back-up van kwalitatief hoog niveau die de concurrentie kan aangaan", vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts via het officiële clubkanaal.



"Ricardo is een speler die in principe basisspeler zou kunnen zijn bij AZ, hij weet heel goed zijn rol. Dat hebben we hem duidelijk uitgelegd. Het is aan hem om te laten zien dat hij beter is dan de anderen."



Van Rhijn ligt nog tot medio 2019 onder contract in het Jan Breydelstadion.









MK