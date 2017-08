Nieuwkomer Anderlecht gaat mooi geld verdienen

© www.voetbalbelgie.be - DC

Robert Beric is de nieuwe aanvaller waar Anderlecht al tijd naar op zoek was. De Sloveense spits komt op huurbasis over van Saint-Etienne. Anderlecht neemt ook zijn volledige loon over.



Volgens de Franse sportkrant L'Equipe verdient Robert Beric 650.000 euro per jaar, exclusief een aantal bonussen en premies.



Saint-Étienne betaalde in 2015 nog 7,5 miljoen aan Rapid Wien voor Beric. Hij verzamelde al 14 caps voor de nationale ploeg van Slovenië, waarin hij eenmaal raak trof.