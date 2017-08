Ex-spits Anderlecht opvolger Lukaku?

Stefano Okaka maakt vorige zomer de overstap van Anderlecht naar Watford. Volgens The Mirror maakt de 28-jarige Italiaanse spits nu kans op een transfer naar Everton.

Ronald Koeman wil er nog een aanvaller bij. Watford zou Okaka willen huren.Vorig seizoen verscheen Okaka tien keer aan de aftrap en mocht hij negen keer invallen in de Premier League. De voormalige aanvaller van AS Roma, Brescia, Fulham, Bari, Parma en Sampdoria lukte vier goals.Bij Anderlecht kwam hij vijftien keer tot scoren in de Pro League.